"Воевод" вернулся из Италии с медалями

В среду, 1 ноября в 11.00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Итоги Чемпионата мира-2017 по боевым искусствам"

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В Италии завершился Чемпионат мира по боевым искусствам, который проходил с 25 по 29 октября в городе Каррара (Тоскана). Молдавские спортсмены, представляющие Федерацию национальной борьбы "Воевод", завоевали несколько медалей. На мероприятии будет рассказано о подробностях выступления молдавских спортсменов.

Участники:

— президент Федерации национальной борьбы "Воевод" Николай ПАСКАРУ;

— вице-президент Федерации национальной борьбы "Воевод" Олег СКЛИФОС.

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