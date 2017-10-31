Мужчина прошел сквозь автомобиль, вставший на пешеходном переходе

В Кишиневе водителей-нарушителей "троллят по-черному" - некоторым даже удается снять эти "издевательства" на видео

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В Сети появилось видео "от первого лица", где показано, как пешеход подходит к стоящему на дороге автомобилю, садится на заднее сидение, перемещается по нему и тут же выходит через другую дверь.

"У вас тут не свободно? Можно я пройду на ту сторону, так как Вы на пешеходном переходе стоите? Спасибо!", — этими словами мужчина сопровождает свои действия.

Этот "жестокий" ход со стороны пешехода, как считают многие интернет-пользователи, вполне оправдан в условиях полного игнорирования правил дорожного движения со стороны многих водителей. Увы, но таких вопиющих в своей наглости случаев в одном лишь Кишиневе каждый день случаются сотни — только успевай включать видеозапись.

Корреспондент Sputnik не так давно успел и зафиксировал целых трех нарушителей ПДД "на один квадратный метр". Видео, к слову, прилагается.

А этот снимок был сделан в одном из дворов жилых домов по улице Иона Крянгэ. Возможно, водитель, припарковавший таким образом свой автомобиль, полагаясь на глазомер, понадеялся, что любой человек пройдет через оставшееся пространство.