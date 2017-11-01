В Кишиневе у здания мэрии создается аварийная ситуация - неработающий светофор, новшество на этом "пятачке", может спровоцировать аварии

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Светофоры, недавно установленные на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Влайку Пыркэлаб, у самого здания столичной мэрии, стали причиной потенциальных аварийных ситуаций на дороге.

Корреспондент Sputnik в среду стал очевидцем ряда случаев, когда пешеходы, пытаясь ориентироваться на неработающие светофоры, не могут своевременно перейти дорогу, а далеко не все водители по старой памяти тормозят на "зебре".

© Sputnik/ Николай Костыркин Светофор на перекрестке у здания мэрии Кишинева

Светофоры были установлены на этом перекрестке не так давно и, по замечанию некоторых прохожих, далеко не все, кто часто переходит там дорогу, успели привыкнуть к новшеству. Путаницы, признаются граждане, добавляет тот факт, что эти светофоры оснащены кнопками включения, которые также не функционируют. Пешеходы жмут на кнопку и по пять-десять минут ждут зеленый свет, который, равно как и красный, не зажигается.

Ранее этот перекресток не регулировался светофорами, и автомобилисты тормозили на пешеходном переходе согласно ПДД — едва на "зебре" оказывался пешеход.