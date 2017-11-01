В Кишиневе у здания мэрии создается аварийная ситуация

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Светофоры, недавно установленные на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Влайку Пыркэлаб, у самого здания столичной мэрии, стали причиной потенциальных аварийных ситуаций на дороге.
Корреспондент Sputnik в среду стал очевидцем ряда случаев, когда пешеходы, пытаясь ориентироваться на неработающие светофоры, не могут своевременно перейти дорогу, а далеко не все водители по старой памяти тормозят на "зебре".
Светофоры были установлены на этом перекрестке не так давно и, по замечанию некоторых прохожих, далеко не все, кто часто переходит там дорогу, успели привыкнуть к новшеству. Путаницы, признаются граждане, добавляет тот факт, что эти светофоры оснащены кнопками включения, которые также не функционируют. Пешеходы жмут на кнопку и по пять-десять минут ждут зеленый свет, который, равно как и красный, не зажигается.
Ранее этот перекресток не регулировался светофорами, и автомобилисты тормозили на пешеходном переходе согласно ПДД — едва на "зебре" оказывался пешеход.