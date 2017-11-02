Солнечно и ясно: точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 ноября

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 2 ноября, на территории всей страны ожидается ясная погода, температура воздуха составит + 7 + 9 С.
Температурный режим
Максимальная температура воздуха составит + 8 С в Кишиневе и + 9 С на юге.
Атмосферное давление пониженное —745 мм.рт.ст. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.
На севере Молдовы температура воздуха составит днем + 7 С днем, а ночью +4 С.
В центре республики ожидается от +7 до + 8 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 9 градусов днем и +5 С в ночные часы.
В ближайшие дни — в пятницу, 3 ноября, и субботу, 4 ноября, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне + 7 + 9 С. Постепенно шквалистый ветер стихнет.
Праздники
Обычно крестьяне утром 2 ноября отправлялись в церковь для того чтобы поставить свечку святому Артемию и попросить у него исцеления от грыжи. Затем многие возвращались домой и приступали к своим повседневным обязанностям. Одной из них была обязательная починка заборов, расположенных вокруг двора. Очень важно было 2 ноября укрепить ограды именно перед наступлением холодов, поскольку зимой к жилью приходили волки из ближайшего леса, что было очень опасным для хозяев.
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В православной церкви 2 ноября почитается память святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и известен как христианский святой.
Предание гласит, что сам Артемий изначально был военачальником во время правления императора Константина Великого. Усердной службой он заслужил должность наместника Египта. Вскоре после смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который инициировал сильные гонения в отношении сторонников христианской веры. Артемий, в свою очередь, выступил с критикой этой политики, за что был арестован и подвергнут многочисленным мучениям. Однако Артемий даже при сильных издевательствах не стал отвергать свою веру и был обезглавлен. Антиохийская диакониса Ариста перевезла тело Артемия в Константинополь, где его похоронили на территории храма Иоанна Предтечи. В 1073 году частица мощей мученика Артемия попала в Киево-Печерскую лавру, где находится там и по сей день. На Руси Артемию часто молились об избавлении от случайной гибели, считали его покровителем больных и немощных, атаманов и военачальников.
Народные традиции
В народе существовало достаточно интересное поверье, согласно которому ребенка, который родился 2 ноября, защищает мать-волчица. Поэтому, и говорили, что такой человек будет близок к лесным зверям. Принято 2 ноября было квасить капусту, которая считалась одной из самых любимых закусок крестьян.