Посольство России преподнесло сюрприз воскресной школе в Кишиневе, которая только что открылась

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили с открытием новую церковно-приходскую школу для детей при православном храме св. Владимира в Кишиневе.

От лица российской дипмиссии глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов передал руководству воскресной школы компьютер, принтер, наборы цветной бумаги, цветных карандашей и т.д.

"Надеюсь, ребята, что все это поможет вам в постижении знаний и овладении творческими навыками. Уверен, что наша помощь вам станет ежегодной традицией", — обратился Давыдов к учащимся воскресной школы.

По его словам, летом 2017 года храм св. Владимира впервые посетил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, наградивший медалями участников поискового движения Молдовы. Тогда же было решено, что российская дипмиссия будет помогать этому приходу.

В знак признательности за помощь настоятель храма отец Александр подарил Давыдову раритетную в наше время книгу — церковный служебник времен российской императрицы Елизаветы Петровны.