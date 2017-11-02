Памятники истории в Молдове защитят новым законом

Любое вмешательство в исторический объект должно быть согласовано с Министерством образования, культуры и исследований или с местными органами власти

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований намерено ужесточить требования по защите памятников истории.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Историк раскрыл истинные цели борьбы с памятниками

Закон, разработанный профильным ведомством, в частности, ограничивает строительство на сопредельных с историческими объектами территориях и вводит стандарты по реконструкции старых зданий.

Любое вмешательство извне должно быть согласовано с Министерством образования, культуры и исследований.

Имеется ввиду ремонт, расширение, изменение прилегающего пейзажа, размещение временных защитных конструкций (в том числе и заборов), рекламных объектов и обустройство подъездных путей.

В случае, если на территории исторического памятника возникает необходимость проведения земельных работ, предварительно нужно провести археологические раскопки.

Кроме того, у памятников истории появится так называемая зона защиты – там тоже должны действовать особые правила обустройства. Для городских объектов ее периметр составит сто метров, для памятников, расположенных в сельской местности — двести. Эти земельные участки не подлежат разделению. Возведение новых объектов на сопредельных территориях будет разрешено только после оценки влияния на объект культурного значения. Финансовая нагрузка по защите памятников истории ложится на их владельцев. При этом они будут освобождены от уплаты налога на недвижимость. Исключение составят помещения, где осуществляется коммерческая деятельность.