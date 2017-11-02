Нужно ли менять Конституцию при реинтеграции Молдовы

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Только в случае перехода к президентской форме правления Молдова сможет вернуть Приднестровье, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik бывший председатель Конституционного суда Республики Молдова Думитру Пулбере.

"В народе говорят: когда руководит толпа, порядка нет. Я — сторонник президентского государства. Партия социалистов сейчас собирает подписи в пользу перехода к такой форме правления через референдум. Если граждане на референдуме решат, что Молдова должна перестать быть парламентской республикой, то нужно будет менять Конституцию", — отметил Пулбере.

Что лучше для Молдовы — парламентская или президентская республика >>> © Fotolia/ Leonid Andronov Против России и собственной конституции. В Молдове — кризис власти

По его словам, реинтеграция страны не происходит за одну ночь, и в этом случае предстоит долгая работа в комиссиях по выработке нового основного закона.

"В разработке документа должны участвовать специалисты с обоих берегов Днестра, включая и Гагаузию. Конечно, мы должны остаться унитарным государством, каким являемся сегодня, и не идти по пути федерализации. У федеративных стран, таких как Россия, США, — большие территории. Молдова же маленькая по площади страна, и я даже не знаю, где нам тут организовывать субъекты федерации", — сказал Пулбере.