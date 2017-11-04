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День мужчин-2017: дата и история праздника

© Sputnik/ Evgeny Yepanchintsev
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В России и мире день мужчин отмечается в субботу, 4 ноября

Всемирный день мужчин отмечается в первую субботу ноября, в 2017 году дата приходится на субботу, 4 ноября, сообщает Sputnik Осетия.

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Если вы — мужчина, и убеждены, что из 365 дней в году имеете право считать своим по праву только 23 февраля — спешим ваc обрадовать. Кроме Дня защитника отечества, существует несколько праздников, целиком и полностью посвященных сильному полу. Один из таких — Всемирный день мужчин — был учрежден в 2000 году одним из самых известных и влиятельных борцов за равноправие, бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Инициативу поддержали Венский магистрат и ряд международных организаций. Несмотря на то, что он лишен официального статуса, День мужчин отмечается ежегодно в первую субботу ноября.

Утвержденный Горбачевым Всемирный день мужчин празднуется преимущественно в странах бывшего Союза. В Европе и Америке существует альтернативный Международный мужской день, который проводится 19 ноября в 60 странах.

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Роль мужчин в истории и жизни сложно переоценить. Статус сильного пола дает им многие права, но и возлагает на них гигантскую ответственность. Принято считать, что мужчины сильнее не только физически, но и психологически. Именно поэтому, традиционная роль мужчины-добытчика и мужчины-воина не утратила своей актуальности за миллионы лет эволюции, но трансформировалась и приобрела новые формы. Сегодня мужчине больше не приходится охотиться на мамонта или идти войной на соседнее племя, чтобы прокормить семью — в мире рыночной экономики это вовсе необязательно.

В последние годы наблюдается повышенное общественное внимание к возрастающей тенденции обратной дискриминации в отношении мужчин. Регулярно выходят статьи в научных журналах о истоках этой проблемы, миллионными тиражами публикуются книги о том, как некогда "угнетающий" пол становится угнетаемым. Помимо этого, большую озабоченность вызывают проблемы мужского здоровья и смертности. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, состояние здоровья мужчин в мире в целом хуже, чем здоровье женщин. Об этот свидетельствует тот факт, что средняя продолжительность жизни мужчин на 5 лет короче, чем у женщин. Более того, мужчины умирают раньше не только по естественным причинам, а в результате военных действий и смертельных случаев на работе, в которых доля мужчин составляет 99% и 95%, соответственно.

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По этой причине, празднование Дня мужчин — это способ привлечь внимание и поблагодарить мужской пол за их работу, жертвы и достижения, подчеркнуть их неотъемлемую роль в семье, государстве и мире, и пролить свет на их проблемы, которые часто замалчиваются.

В День мужчин организовываются семинары, собираются конференции, и проводятся тематические теле- и радиопередачи. Мужчинам в этот день стоит избегать алкоголя как неотделимого атрибута любого праздника, а позаботиться о своем физическом и духовном здоровье, и сделать доброй традицией ежегодный профилактический осмотр у врача.

Женщины могут поздравить своих мужчин в их день по-разному: можно просто выразить свою признательность и благодарность или подарить набор инструментов, гитару, спортивную экипировку или билет на матч любимого клуба. Для умелой хозяйки не составит труда найти, чем побаловать своего мужчину. Главное в эту дату, как и в любую другую — уделить внимание и время.

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