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Президент Молдовы Игорь Додон и папа римский Франциск

Додон встретился с Папой римским

© Facebook / Dodon Igor
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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с Папой римским Франциском

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в субботу встретился в Ватикане с Папой римским Франциском, о чем глава государства сообщил на свое странице в facebook.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"Отметил важность, которую придает Молдова сотрудничеству со Святым Престолом. Наша страна привержена целям развития межрелигиозного диалога, укрепления партнерства в социальной, образовательной, медицинской и иных сферах. Отметил особую роль Римского Папы в миротворческой деятельности, содействии справедливости и солидарности в мире. Выразил признательность Понтифику за участие в решении важных проблем современной жизни, содействие диалогу между цивилизациями и религиями", — написал Додон.

Он подчеркнул в ходе встречи, что Конституция Республики Молдова гарантирует свободу совести и вероисповедания, но при этом народ Молдовы привержен христианским ценностям.

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"Дал положительную оценку сотрудничеству между Православной и Католической церквями, которое успешно развивается в последние годы. Упомянул в этой связи Гаванскую встречу между Римским Папой и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Выразил надежду на то, что возобновление прямого диалога между предстоятелями двух Церквей укрепит дело мира и будет способствовать защите основополагающих христианских ценностей, и особенно защите христиан в регионах, где наблюдаются случаи их преследования и дискриминации", — написал Додон.

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Во время разговора с римским понтификом президент упомянул успешную деятельность Католической церкви в Молдове.

"Наряду с другими религиозными объединениями, Римско-Католическая церковь осуществляет плодотворную деятельность в социальной, гуманитарной, образовательной сферах, в поиске жертв торговли людьми", — заключил глава молдавского государства.

В ходе нынешнего визита Додон также встретится в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой, другими официальными лицами, а также с представителями молдавской диаспоры на Апеннинах.

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Теги:
Римско-католическая церковь, Папа римский Франциск, Игорь Додон, Ватикан, Молдова
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