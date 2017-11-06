Какой будет погода в начале недели: точный прогноз на 7 и 8 ноября

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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В начале этой недели погода нас будет радовать типичной ноябрьской, но при этом комфортной температурой. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 6 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +10+11 С на севере Молдовы, в центре и столице +11 +12 С, на юге республики до +13 тепла.

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Возможны туманы, однако без значительных осадков — в стране в эти дни будет сухо.

Геомагнитная обстановка спокойная, без каких-либо заметных колебаний. Однако уже в ближайшие два дня возможна малая геомагнитная буря. Медики рекомендуют следить за самочувствием.

В ближайшие дни — 7 и 8 ноября — температура воздуха днем составит + 11+12 градусов, ночью +3+4 С. Без осадков.

День иконы Божьей матери "Всех скорбящих радость"

Отмечали 6 ноября начало ледостава, и в целом погода устанавливалась достаточно холодная. Утром крестьяне перед началом всех работ отправлялись в церковь, где молились иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость", считая, что она поможет им в избавлении не только от болезней, но и от тяжелой скорби, облегчая переживания и помогая преодолеть различные жизненные обстоятельства. Также 6 ноября проводились гадания — девушки верили, что так они смогут узнать имя своего суженого.

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На иконе "Всех Скорбящих Радость" изображена Богоматерь, которая находится в окружении больных людей и ангелов, совершающая благие поступки. В 1688 году икона впервые проявила себя как чудотворная, когда находилась в Москве на территории Преображенской церкви. Нужно сказать, что к тому времени образ иконы был очень ветхим, и его даже попытались немного укрепить ветками кипариса. Чудо, совершенное иконой, заключалось в том, что она подарила исцеление родной сестре Патриарха Московского Иова. Согласно преданию, Евфимия, молясь Богородице, услышала голос, который велел ей отправиться в храм Преображение и посетить икону. После этого женщина вылечилась. После этого образ являл множество других, не менее необычных исцелений.

Народные приметы

На Руси девушки и парни 6 ноября устраивали посиделки, на которых выполняли различную домашнюю работу и одновременно общались. Часто могли гадать, совершать различные магические ритуалы, большая часть из которых была связана именно с женитьбой или замужеством.