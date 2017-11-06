Грозаву уходит: Сильвия Раду и Руслан Кодряну назначены вице-мэрами

Исполняющий обязанности мэра Кишинева Нистор Грозаву объявил о том, что "не может больше выполнять функции" и планирует сложить полномочия

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Исполняющий обязанности мэра Кишинева Нистор Грозаву объявил о том, что планирует сложить свои полномочия.

"Я больше не могу выполнять возложенные на меня обязанности. Я спас ситуацию во время кризиса в мэрии, больше не могу. Я подписал решение, согласно которому вице-мэрами назначены Сильвия Раду и Руслан Кодряну", — заявил Грозаву.

Грозаву также рассказал, чем займется в ближайшее время.

"Подписал заявление, в котором объявил, что отказываюсь от должности исполняющего обязанности примара. Остаюсь вице-примаром столько времени, сколько будут требоваться мои знания и опыт. Подчеркиваю, что в распоряжении о назначении вице-примара Сильвии Раду указано, что именно она будет исполнять обязанности генерального примара в случае отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей. Это в условиях того, что Руслан Кодряну подписал отказ от должности и.о. примара", — отметил Грозаву.

Сильвия Раду год назад баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата.

С 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa. Однако именно этот факт ее биографии и вызвал в свое время такой общественный резонанс — "коммунальщиков" в Молдове не особо любят.

Руслан Кодряну является муниципальным советником от фракции "Народная европейская платформа Молдовы Юрия Лянкэ", более того, он не так давно возглавил эту фракцию, сменив на данном партийном посту Оазу Нантоя. Однако по закону он должен выбрать — либо советник, либо вице-примар, поэтому он объявил, что отказывается от должности муниципального советника. И будет теперь вице-мэром.