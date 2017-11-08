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Пасмурно и туманно: точный прогноз погоды в Молдове на 9 и 10 ноября

© Sputnik/ Rodion Proca
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Тема:
Погода в Молдове (154)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 8 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы, а днем кратковременные осадки, температура воздуха составит +8+10 С на севере Молдовы, в центре и столице +10 +11 С, на юге республики до +12 тепла.

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Сегодня, а также в ближайшие дни будет туманно, однако без значительных осадков. Дожди начнутся уже с четверга.

В ближайшие несколько дней возможны малые геомагнитные бури, переходящие в сильные геомагнитные волнения. Медики рекомендуют следить за самочувствием. 

В ближайшие дни — 9 и 10 ноября — температура воздуха днем составит + 10 +11 градусов, ночью +3+4 С. В четверг и пятницу также возможны дожди на территории всей страны. 

Праздники и народные приметы

В народе 8 ноября получил множество названий: Дмитриев день, День Дмитрия Солунского, Дмитровская суббота, Михайлов день, Деды и т.д. Обычно устраивали день поминовения, который был посвящен воинам, погибшим на Куликовом поле. Сегодня же в день 8 ноября поминают родителей, если они уже почили. Живых родителей принято навещать, дарить им различные подарки, благодарить за все, что они сделали для семьи.

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

Старались справить все свадьбы до наступления дня Дмитрия Солунского. После 8 ноября делается перерыв до зимнего мясоеда.

В православной церкви 8 ноября почитается память святого Дмитрия Солунского, который также известен под прозвищем Мироточец. Известно, что жил он во времена правления императора Диоклетиана. В житии его сказано, что родители Димитрия изначально были тайными христианами, а потому, после рождения Дмитрия сразу же его крестили в домовой церкви, а потом старались воспитывать в благочестии и вере. Когда отец Дмитрия умер, то занял его место и стал проконсулом города Фессалоники. Находясь на этой должности, он проявил себя как христианин и многих жителей обратил в свою веру. Известия об этом дошли до императора, после чего Дмитрия арестовали и казнили. Солунские христиане ночью смогли получить тело покойного и похоронить его. Один из последователей мученика по имени Лупп решил взять ризу Дмитрия, которая была орошена кровью, а также и его кольцо. Именно эти предметы впоследствии стали обладать волшебными свойствами, и с их помощью Лупп совершил большое количество чудес.

В народе было принято 8 ноября пить пиво. Говорили: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит". Работать 8 ноября не позволялось. Напротив, все свое время людям полагалось уделить умершим родственникам и друзьям.

Тема:
Погода в Молдове (154)

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Теги:
дожди, погода, Молдова
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