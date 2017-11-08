Пасмурно и туманно: точный прогноз погоды в Молдове на 9 и 10 ноября

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КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 8 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы, а днем кратковременные осадки, температура воздуха составит +8+10 С на севере Молдовы, в центре и столице +10 +11 С, на юге республики до +12 тепла.

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Сегодня, а также в ближайшие дни будет туманно, однако без значительных осадков. Дожди начнутся уже с четверга.

В ближайшие несколько дней возможны малые геомагнитные бури, переходящие в сильные геомагнитные волнения. Медики рекомендуют следить за самочувствием.

В ближайшие дни — 9 и 10 ноября — температура воздуха днем составит + 10 +11 градусов, ночью +3+4 С. В четверг и пятницу также возможны дожди на территории всей страны.

Праздники и народные приметы



В народе 8 ноября получил множество названий: Дмитриев день, День Дмитрия Солунского, Дмитровская суббота, Михайлов день, Деды и т.д. Обычно устраивали день поминовения, который был посвящен воинам, погибшим на Куликовом поле. Сегодня же в день 8 ноября поминают родителей, если они уже почили. Живых родителей принято навещать, дарить им различные подарки, благодарить за все, что они сделали для семьи.

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Старались справить все свадьбы до наступления дня Дмитрия Солунского. После 8 ноября делается перерыв до зимнего мясоеда.

В православной церкви 8 ноября почитается память святого Дмитрия Солунского, который также известен под прозвищем Мироточец. Известно, что жил он во времена правления императора Диоклетиана. В житии его сказано, что родители Димитрия изначально были тайными христианами, а потому, после рождения Дмитрия сразу же его крестили в домовой церкви, а потом старались воспитывать в благочестии и вере. Когда отец Дмитрия умер, то занял его место и стал проконсулом города Фессалоники. Находясь на этой должности, он проявил себя как христианин и многих жителей обратил в свою веру. Известия об этом дошли до императора, после чего Дмитрия арестовали и казнили. Солунские христиане ночью смогли получить тело покойного и похоронить его. Один из последователей мученика по имени Лупп решил взять ризу Дмитрия, которая была орошена кровью, а также и его кольцо. Именно эти предметы впоследствии стали обладать волшебными свойствами, и с их помощью Лупп совершил большое количество чудес.

В народе было принято 8 ноября пить пиво. Говорили: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит". Работать 8 ноября не позволялось. Напротив, все свое время людям полагалось уделить умершим родственникам и друзьям.