Обнародован список стран-участниц "Евровидения-2018" в Лиссабоне

Организаторы "Евровидения-2018" в Португалии обнародовали список участников конкурса, в него вошли 42 страны, включая Молдову и Россию

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Помимо списка стран, был представлен логотип конкурса, стилизованный под морскую раковину, и официальный девиз — "Все на борт!". Как заявляют организаторы, он призван напомнить об особом местоположении Португалии, связывающим Атлантический океан с остальной Европой, пишет Sputnik Эстония.

В числе стран-участниц перечислены Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Конкурс пройдет в Лиссабоне в мае 2018 года.

Список стран можно посмотреть на официальном сайте.