Неонацизм в наши дни: забыты ли уроки прошлого

В четверг, 9 ноября, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится видеомост Кишинев - Минск - Бишкек "Неонацизм в наши дни".

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. В четверг, 9 ноября, во всем мире отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. К сожалению, межнациональная и межрасовая ненависть никуда не исчезли. Нацистская идеология начала проникать в страны СНГ. Ежегодно в этот день во многих странах проходят тематические мероприятия — выставки, митинги, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма и террора.

Участники пресс-конференции расскажут о ситуации с проявлениями неонацизма, фашизма и национализма в каждой из стран — участниц видеомоста и борьбе с этими явлениями.

Участники:

в Кишиневе:

— руководитель "Русского историко-патриотического клуба", председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ;

в Минске:

— советский и белорусский историк, социолог и политолог, доктор исторических наук Эммануил ИОФФЕ;

в Бишкеке:

— кандидат исторических наук Леонид СУМАРОКОВ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.