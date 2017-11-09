Молдову накроют дожди: точный прогноз погоды на 10 и 11 ноября

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КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 9 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы, а днем дожди, температура воздуха составит +8+10 С на севере Молдовы, в центре и столице +10 +11 С, на юге республики до +12 тепла.

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В ближайшие несколько дней возможны геомагнитные бури. Медики рекомендуют следить за самочувствием.

В ближайшие дни — 10 и 11 ноября — температура воздуха днем составит + 10 +11 градусов, ночью +3+4 С, также возможны дожди на территории всей страны.

Праздники

В православной церкви 9 ноября почитается память мученицы Параскевы, которая жила на территории Малой Азии в III веке. Параскева родилась в зажиточной семье, а ее отец был сенатором. Однако, несмотря на то, что ей практически гарантирована была богатая и счастливая жизнь, Параскева решила посвятить себя Богу и вела аскетический образ жизни.

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Во времена правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения в отношении христиан. Тогда же была поймана и замучена до смерти и Параскева.

Народные приметы на 9 ноября