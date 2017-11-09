Молдову накроют дожди: точный прогноз погоды на 10 и 11 ноября

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 9 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы, а днем дожди, температура воздуха составит +8+10 С на севере Молдовы, в центре и столице +10 +11 С, на юге республики до +12 тепла.
Прогноз синоптиков и предсказателей совпал: зима будет снежной и лютой>>>
В ближайшие несколько дней возможны геомагнитные бури. Медики рекомендуют следить за самочувствием.
В ближайшие дни — 10 и 11 ноября — температура воздуха днем составит + 10 +11 градусов, ночью +3+4 С, также возможны дожди на территории всей страны.
Праздники
В православной церкви 9 ноября почитается память мученицы Параскевы, которая жила на территории Малой Азии в III веке. Параскева родилась в зажиточной семье, а ее отец был сенатором. Однако, несмотря на то, что ей практически гарантирована была богатая и счастливая жизнь, Параскева решила посвятить себя Богу и вела аскетический образ жизни.
Во времена правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения в отношении христиан. Тогда же была поймана и замучена до смерти и Параскева.
Народные приметы на 9 ноября
- Гусь 9 ноября на лед выходит — плавать долго по воде будет, значит, зима наступит нескоро
- Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз
- Туман утром — жди оттепели
- Снег выпал на сырую землю — весна, по приметам, будет ранней, и можно будет увидеть большое количество подснежников
- Если человек родился 9 ноября, то его талисманом является обсидиан, а сам именинник будет наделен писательским даром
- Если 9 ноября дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом. Поэтому, очень часто крестьяне ждали 8 ноября, чтобы дать зарок, если возникает эпидемия, голод, болезнь и т.д.
- Если обещанное не выполнить, то несчастье будет
- Если кто-то из близких людей заболел, нужно дать зарок, выполнить его, и очень скоро человек выздоровеет
- Если актер после спектакля в этот день примет в дар живые цветы, то вскоре, по приметам, его популярность угаснет