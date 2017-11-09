Видеомост: Всемирный день молодежи

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Праздник установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи. Самым известным мероприятием, проводимым этой организацией, стал Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Россия трижды принимала этот фестиваль.
В этом году в РФ приехали 25 тысяч участников более чем из 180 государств. ВФМС – 2017 стал отправной точкой нового формата молодежного взаимодействия на международной площадке. После его проведения участники видят необходимость сохранения процесса личностного взаимодействия, определяя себя как некую команду будущего.
Участники в Кишиневе:
— председатель ассоциации интеллектуальных игр Молдовы, член национального подготовительного комитета XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в
Сочи (ВФМС) Евгений ПОЛЯКОВ;
— руководитель Российского центра науки и культуры в Кишиневе Михаил ДАВЫДОВ;
— председатель Национального подготовительного комитета ВФМС Никита ЦУРКАН.
В Москве:
— руководитель Дирекции по работе с участниками и международному взаимодействию Всемирного фестиваля молодежи и студентов Виталий СОЛОНЕЦКИЙ;
— помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис ЗАВАРЗИН;
— начальник Управления гуманитарного сотрудничества и молодежной политики Россотрудничества Ольга ЕВКО;
— член Президиума Национального подготовительного комитета России, лидер Общероссийского общественного движения "Социал-демократический союз молодежи "Справедливая сила" Илья СВИРИДОВ;
— координатор по работе со странами СНГ Дирекции ВФМС, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации
Елена ЕРАКИНА.
В Минске:
— руководитель Центрального совета молодежного общественного объединения "Русь молодая" Сергей ЛУЩ;
— председатель Молодежной палаты при Минском городском совете народных депутатов Егор МАКАРЕВИЧ;
— участник ВФМС, пресс-секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь Виктория МЕННАНОВА.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.