Какой будет погода в выходные: точный прогноз на 11 и 12 ноября

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 10 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы, а днем дожди, температура воздуха составит +8+10 С на севере Молдовы, в центре и столице +10 +11 С, на юге республики до +12 тепла.
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В ближайшие несколько дней возможны геомагнитные бури. Медики рекомендуют следить за самочувствием.
В ближайшие дни — 11 и 12 ноября — температура воздуха днем составит + 10 +11 градусов, ночью +3+4 С, также возможны дожди на территории всей страны.
Праздники
Обычно 10 ноября женщины в деревнях начинают готовить лен для продажи. К слову, обычно всю неделю, на которую выпадает день 10 ноября, называют Пятницкой неделей. В старину крестьяне предпочитали украшать иконы святой Параскевы.
Говорили, что они охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие. Также Параскева известна как покровительница полей и скотины.
Принято 10 ноября приносить различные плоды именно по этой причине. 10 ноября помолиться святой отправлялись и люди, которые страдают от тяжелых заболеваний. Особенно это касалось душевных недугов.
Народные приметы на 10 ноября
- Листья с вишни 10 ноября еще не опали — снег, даже если он выпал, то скоро растает
- Если человек родился 10 ноября, то его талисманом является оникс
- Кто много смеется в этот день, тот потом, согласно приметам, будет долго плакать. Поэтому, старались вести себя сдержано
- Нельзя мыть голову, купаться, стирать и вообще, выполнять работу, которая была бы связана с водой. Однако, если ребенок болел, нужно было отвести его к источнику, чтобы смыть недуг
- Первый вытрепанный лен обязательно нужно освятить в церкви
- Если болит голова или зуб, нужно помолиться святой Параскеве
- Нельзя в этот день мыть полы — после смерти в помоях валяться придется
- Нельзя чистить дымоход на Параскеву — это к несчастью, согласно приметам
- Беременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребенка