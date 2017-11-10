Какой будет погода в выходные: точный прогноз на 11 и 12 ноября

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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 10 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы, а днем дожди, температура воздуха составит +8+10 С на севере Молдовы, в центре и столице +10 +11 С, на юге республики до +12 тепла.

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В ближайшие несколько дней возможны геомагнитные бури. Медики рекомендуют следить за самочувствием.

В ближайшие дни — 11 и 12 ноября — температура воздуха днем составит + 10 +11 градусов, ночью +3+4 С, также возможны дожди на территории всей страны.

Праздники

Обычно 10 ноября женщины в деревнях начинают готовить лен для продажи. К слову, обычно всю неделю, на которую выпадает день 10 ноября, называют Пятницкой неделей. В старину крестьяне предпочитали украшать иконы святой Параскевы.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников Молдову накроют дожди: точный прогноз погоды на 10 и 11 ноября

Говорили, что они охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие. Также Параскева известна как покровительница полей и скотины.

Принято 10 ноября приносить различные плоды именно по этой причине. 10 ноября помолиться святой отправлялись и люди, которые страдают от тяжелых заболеваний. Особенно это касалось душевных недугов.

Народные приметы на 10 ноября