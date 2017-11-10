Киртоакэ отпустили из-под ареста

Суд по итогам заседания в пятницу постановил отклонить запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Дорина Киртоакэ

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Суд постановил отклонить запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Дорина Киртоакэ.

"Суд постановил отклонить запрос прокурора о продлении на 30 суток домашнего ареста для Дорина Киртоакэ. По отношению к нему применяется альтернативная мера – судебный контроль", — сказал судья Александру Негру.

Он подчеркнул, что Киртоакэ не может покидать Кишинев и обязуется сообщать о возможных передвижениях.

Как уточнил магистрат, решение инстанции можно обжаловать в течение трех дней в Апелляционной палате.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Сильвия Раду – просто пересидеть или плотно засесть за работу?

"Предстоит проанализировать вердикт судебной инстанции. Тогда и будет принято решение, опротестовывать ли его", — сказала прокурор Виктория Фуртунэ.

Киртоакэ 25 мая задержали в рамках расследования уголовного дела о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

Десять фактов о референдуме по отставке Дорина Киртоакэ>>>

Кстати, что любопытно, сам Дорин Киртоакэ очень странно отреагировал на сегодняшнее решение.

"Что-то не так в этом решении. Нужно посмотреть, что будет дальше. Совершенно очевидно, что это позднее решение", — заявил Киртоакэ.

До сих пор Киртоакэ находился под домашним арестом, который в последний раз продлили 11 октября. Тогда же судебное заседание впервые провел Александру Негру, став уже вторым магистратом, которому передали дело Киртоакэ.