Молдавский политик - благо для себя, проклятие для всех остальных: такой вывод можно сделать по итогу интервью с политологом Валерием Осталепом

Политолог, экс-министр иностранных дел Валерий Осталеп рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Кристине Бубму-Дэнуцэ о том, что значит быть политиком в Молдове, и каким образом желаемой отличается от действительности.

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- Господин Осталеп, что такое быть политиком в Молдове? © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Осталеп: закон о функционировании языков в Молдове не исполняется

— Думаю, что политик — это человек, нацеленный на реформирование общества рад блага граждан. В случае с Молдовой все наоборот. Я лично не знаю современных молдавских политиков, которые искренне преследовали бы цель улучшения жизни всех своих сограждан. С 1991 года и по сей день главный результат их деятельности — самообогащение.

- То есть, на Ваш взгляд, цель участия политиков в управлении Молдовой продиктована лишь желанием получить больше материальных благ?

— Уверен, что на практике практически всегда было именно так.

- По факту эти люди не хотели быть политиками в изначальном смысле этого слова, а лишь класть деньги в карман?

— Эти персоналии считают, что приход во властные структуры пополнит их личные счета, преумножит имущество. Они могут красиво говорить о европейской интеграции, объединении с Румынией, о Евразийском союзе. Но суть их остается неизменной.

- Вы находимся на пороге конца года. Давайте порассуждаем о том, за что мы, граждане Молдовы, целый год платили зарплату, скажем 101 парламентарию. Они работали или с присущей им артистичностью разыгрывали спектакль? © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Осталеп: у граждан уже много лет нет доверия к КС

— Не помню, чтобы хоть какой-либо закон, принятый в текущем году, реально решал проблемы граждан. В развитии общества есть процессы, которые необходимо уметь предвидеть, чтобы понять, какие именно меры необходимо ввести. Депутатов наших дар предвидения, видимо, обошел.

- В развитых странах государственные функционеры должны периодически докладывать обществу о том, что они сделали, чего добились. В Молдове предусмотрен такой механизм?

— Есть два способа. Первый — интервью журналистам, пресс-конференции. Второй — доклад непосредственно представителям гражданского общества. Если бы люди приходили в парламент и ставили бы перед депутатами конкретные вопросы, думаю, что законодатели сильнее бы задумывались над тем, что они сидят в своих креслах не просто так. Но наши депутаты — демагоги с большой буквы. Представляя законопроекты, они говорят одновременно обо всем и ни о чем. Часто речь идет о реформах, добавляя что-то вроде "мы проснулись с большими проблемами". А до этого они что, спали?! А появление министров на пресс-конференции происходит вообще, как говорится, раз в пятилетку. Почему? Потому что им не о чем говорить, результатов их работы попросту нет.

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У нас есть депутаты, которые по 15-20 лет сидят в парламенте, кочуя из одной партии в другую. Если я скажу, что такие люди нечестны и не имеют моральных принципов, думаю, что не совру. А каков профессиональный уровень таких долгожителей во властных структурах? Думаю, что положение в стране дает прямой ответ на этот вопрос. В случае с Молдовой, чем меньше в политике хороших человеческих качеств, тем дольше он находится в политике. Есть, конечно, исключения, но они крайне редки.

- Наши политики опасны или безвредны?

— Они не могут быть безвредными, так как получают деньги от нас, налогоплательщиков. Также законодатели саботируют ряд инициатив, необходимых стране и обществу. Есть и те, кто вообще ничего не делает. На их место могли бы прийти умные энергичные полные благотворных идей люди. Думаю, что бездействие в этом случае можно и нужно приравнять к преступлению против государства и общества. Потому что из-за бездействия этих людей умирают люди, а страна катится в пропасть.

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Граждане должны понять, что чиновники, придя на государственную службу, по факту подписали с нами, гражданами, контракт, в котором они обязуются действовать в наших интересах, а не в своих собственных.

Перевод на русский язык — Николай Костыркин. Оригинал здесь >>>