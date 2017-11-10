Во Франции автомобиль врезался в группу людей: трое пострадавших

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В пятницу на юге Франции в городе Бланьяк (департамент Верхняя Гаронна) в группу людей перед лицеем Сент-Экзюпериврезалась машина, сообщает РИА Новости телеканал BFMTV.

По данным телеканала, в результате наезда на людей травмы получили три лицеиста из Китая, двое находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что водитель автомобиля задержан, сопротивления он не оказал. По данным источников, в картотеке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, водитель не числился. Вместе с тем, как отмечает телеканал, водитель заявил, что совершил наезд намеренно.

Расследование инцидента поручено региональному управлению юридической полиции Тулузы.