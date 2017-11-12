Дурманов: делать прививку или нет – вопрос не к биологам, а психиатрам

Эксперт Николай Дурманов рассказал в эфире радио Sputnik о последствиях отказа от прививок

В последние годы полку маргинальных групп прибыло: рядом с "истинными веганами" и "отрицателями глобального изменения климата" поднялись "антивакцинаторы", чье движение движение бурно разрослось одновременно с распространением Интернета.

© Sputnik/ Константин Чалабов Детские прививки: тяжелые побочные эффекты или панацея от заразы

Антивакцинаторы утверждают, что вакцины вообще не действуют, либо положительный эффект от их использования минимален и заведомо не оправдывает риск нежелательных последствий.

Последователи движения также уверены, что массовая вакцинация против всех или большинства заболеваний изжила себя, поскольку современные средства лечения заболеваний, от которых проводится вакцинация, очень эффективны, а частота самих этих заболеваний невелика

В качестве аргумента используются даже конспирологические теории и теории заговоров. Антивакцинаторы считают, что производство вакцин является чрезвычайно доходным бизнесом, поэтому их производители, вступая в сговор с медицинскими государственными службами, навязывают вакцины зачастую вопреки объективной целесообразности.

Проблема борьбы с вакцинами и их неприятием — это социопсихологический феномен, характерный для развитых обществ, считает эксперт по вопросам биологической и продовольственной безопасности Николай Дурманов. По его словам, есть ряд вакцин, которые можно проигнорировать, но есть список тех, которые делать обязательно.

Чем заканчивается пренебрежение обязательными вакцинами, Николай Дурманов рассказал в эфире радио Sputnik.