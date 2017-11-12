Литературный конкурс для молодых русских авторов стартует в Молдове под эгидой Посольства России в Молдове

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Литературно-художественный и публицистический журнал Ассоциации русских писателей Молдовы "Русское поле" при поддержке Посольства России в Молдове и Российского центра науки и культуры объявляет Седьмой республиканский конкурс для молодежи "Взлетная полоса", сообщила корреспонденту Sputnik председатель Ассоциации русских писателей Молдовы Олеся Рудягина.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Минкультуры издало книги русских авторов Молдовы

"Победителей ждут денежные премии, рекомендации для вступления в молодежную секцию Ассоциации русских писателей Молдовы и публикации в журнале "Русское поле". Вручение премий состоится на торжественном вечере, организованном Посольством России и РЦНК в рамках программы "Творческая молодежь — будущее русского мира» (номинация — "Под сенью Долны")", — отметила Рудягина.

По ее словам, в состав жюри войдут русские писатели Молдовы, лауреаты национальных и международных премий, издаваемые как в стране, так и за рубежом.

Заявки на участие в конкурсе и произведения принимаются до 10 декабря 2017 года в электронном виде на адрес russkoepole-md@mail.ru. Нужно указать имя, возраст, учебное заведение, место жительства.

На рассмотрение принимаются ранее не опубликованные стихотворения (не более семи), рассказы (1-2, примерно 8 тысяч знаков) и поэтические переводы поэзии XIX-XXI веков на русский язык с молдавского (румынского) языка и с русского на молдавский (румынский) язык.