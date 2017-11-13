Топ-10 Интернет-СМИ Молдовы: кто не по зубам даже "мертвому сезону"

И снова Sputnik впереди всех СМИ по Молдове - таковы последние данные международного измерителя интернет аудитории Gemius

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Несмотря на то, что август и сентябрь являются в некотором роде "мертвым сезоном"для СМИ (мало запланированных событий, мало людей на улицах), Sputnik Молдова сохранил лидирующие позиции в рейтинге самых популярных интернет-изданий республики. Таковы данные европейской компании Gemius.

Для обеспечения прозрачности на медиарынке республики, а также следуя принципам демократического общества Sputnik ежемесячно публикует рейтинг популярных новостных ресурсов на основе данных, представляемых международным измерителем интернет аудитории Gemius. Данные независимых аналитических сервисов демонстрируют достоверную и объективную динамику востребованности того или иного ресурса среди населения Молдовы.