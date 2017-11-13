Автохамы открыли новую "героическую" страницу летописи Кишинева

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Активист общественного движения СтопХам в Молдове снова делятся со своей аудиторией фотографиями нарушителей правил парковки на улицах Кишинева.

На улице Киевской, что на Рышкановке, есть те, кто паркуется прямо на месте, где должны посадить дерево.

На проспекте Мирча чел Бэтрын крупные авто блокируют тротуар.

На перекрестке улиц Щусева и Марии Чеботарь, тоже посчитали, что пешеходам на тротуаре не место.

Пешеходный переход перегородили на перекрестке улиц Армянской и 31 Августа.