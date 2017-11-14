Резкое похолодание: точный прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 ноября

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня, 14 ноября, на большей части территории страны ожидается переменная облачность, возможны осадки днем, а утром туманы. Температура воздуха составит + 8 + 10 C.
Температурный режим
По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление, однако уже к середине следующей недели синоптики предсказывают в некоторых районах страны снег. Максимальная температура воздуха 14 ноября, составит +9..+10 градусов по Цельсию на севере страны, в центральной части страны — от +8 до +10, а на юге +11 С. В ночные часы средняя температура составит +4..+7.
Атмосферное давление в норме.
На большей части страны 14 ноября вероятны небольшие дожди. А уже в четверг, 16 ноября, в северных районах страны ожидается снег с дождем. В этот день температура воздуха будет от 0 до +3 градусов по Цельсию на севере республики, в центральной части — от +1 до +4, а на юге — от +2 до +5.
Праздники
В народе 14 ноября называли Курятником, поскольку полагалось переводить кур в теплые закутки сарая — погоды становились достаточно холодными, и важно было защитить от них домашнюю птицу. Одновременно 14 ноября примечали слабых кур и в ближайшее время зарезали их.
14 ноября женины принимались вязать теплые вещи. Также принято было резать курей — всю неделю курица должна быть на столе, поскольку это обещает счастье и удачу в делах. Незамужние девушки 14 ноября устраивали собственный праздник, на который приглашали парней, приготовив различные угощения. Порой такие гулянья длились до самого утра.
Демьяна и Кузьму в народе считали покровителями ремесел, брака и семейного очага. Обычно Осенние Кузьминки совпадали со свадебной порой.
В православной церкви 14 ноября почитается память двух братьев по имени Даман и Косьма (Демьян и Кузьма), которые известны как святые бессребреники III-IV вв. Они рано остались без отца, а воспитанием детей занималась мать святая Феодотия. Став взрослыми, Козьму и Демьян обучились врачебному искусству. Они вели праведный образ жизни, за что Господь наградил их даром исцеления больных и немощных.
Правда, за помощь братья никогда не брали денег, за что в народе их прозвали бессребрениками.
Народные приметы 14 ноября
- Снег пошел 14 ноября — весной половодье будет
- Лист на дереве остается — в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода
- Если мороз слабый, то зима наступит нескоро
- Дорога в грязи — примета, что морозы не случатся до середины зимы
- День теплый — зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно теплой
- Если человек родился 14 ноября, то его талисманом является коралл
- На реках уже образовался лед — мороз будет держаться до весны
- Если съесть куриного мяса в этот день, то куры будут хорошо водиться
- Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года
- Нельзя смотреть нищему в глаза, подавая милостыню — это плохая примета
- Если снится сон в ночь на 14 ноября, то он будет вещим
- Необычная и странная мысль в этот день сулит перемены в жизни
- Нельзя выливать на улицу воду, оставшуюся после купания младенца — он будет страдать от бессонницы
- Кошка мяукает — примета, что будет невезение