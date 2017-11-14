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Пожилые люди гуляют с ребенком в парке

Резкое похолодание: точный прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 ноября

© Sputnik/ Евгений Биятов
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (177)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня, 14 ноября, на большей части территории страны ожидается переменная облачность, возможны осадки днем, а утром туманы. Температура воздуха составит + 8 + 10 C. 

Температурный режим

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление, однако уже к середине следующей недели синоптики предсказывают в некоторых районах страны снег. Максимальная температура воздуха 14 ноября, составит +9..+10 градусов по Цельсию на севере страны, в центральной части страны — от +8 до +10, а на юге +11 С. В ночные часы средняя температура составит +4..+7.

Атмосферное давление в норме.

На большей части страны 14 ноября вероятны небольшие дожди. А уже в четверг, 16 ноября, в северных районах страны ожидается снег с дождем. В этот день температура воздуха будет от 0 до +3 градусов по Цельсию на севере республики, в центральной части — от +1 до +4, а на юге — от +2 до +5.

Праздники

В народе 14 ноября называли Курятником, поскольку полагалось переводить кур в теплые закутки сарая — погоды становились достаточно холодными, и важно было защитить от них домашнюю птицу. Одновременно 14 ноября примечали слабых кур и в ближайшее время зарезали их.

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14 ноября женины принимались вязать теплые вещи. Также принято было резать курей — всю неделю курица должна быть на столе, поскольку это обещает счастье и удачу в делах. Незамужние девушки 14 ноября устраивали собственный праздник, на который приглашали парней, приготовив различные угощения. Порой такие гулянья длились до самого утра.

Демьяна и Кузьму в народе считали покровителями ремесел, брака и семейного очага. Обычно Осенние Кузьминки совпадали со свадебной порой.

В православной церкви 14 ноября почитается память двух братьев по имени Даман и Косьма (Демьян и Кузьма), которые известны как святые бессребреники III-IV вв. Они рано остались без отца, а воспитанием детей занималась мать святая Феодотия. Став взрослыми, Козьму и Демьян обучились врачебному искусству. Они вели праведный образ жизни, за что Господь наградил их даром исцеления больных и немощных.

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Правда, за помощь братья никогда не брали денег, за что в народе их прозвали бессребрениками.

Народные приметы 14 ноября

  • Снег пошел 14 ноября — весной половодье будет
  • Лист на дереве остается — в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода
  • Если мороз слабый, то зима наступит нескоро
  • Дорога в грязи — примета, что морозы не случатся до середины зимы
  • День теплый — зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно теплой
  • Если человек родился 14 ноября, то его талисманом является коралл
  • На реках уже образовался лед — мороз будет держаться до весны
  • Если съесть куриного мяса в этот день, то куры будут хорошо водиться
  • Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года
  • Нельзя смотреть нищему в глаза, подавая милостыню — это плохая примета
  • Если снится сон в ночь на 14 ноября, то он будет вещим
  • Необычная и странная мысль в этот день сулит перемены в жизни
  • Нельзя выливать на улицу воду, оставшуюся после купания младенца — он будет страдать от бессонницы
  • Кошка мяукает — примета, что будет невезение
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (177)

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Теги:
прогноз погоды, Молдова
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