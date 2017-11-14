Пушков: порядок надо спасать не от России, а от адептов интервенций

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что международную систему правил необходимо спасать не от России, а от адептов интервенций и государственных переворотов, сообщает РИА Новости. © AFP/ Christof STACHE Не террористическая угроза: Европу уничтожает агрессия европейцев

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, жестко раскритиковала Россию, фактически начав свое выступление именно с этой темы, однако затем заявила, что нынешние отношения с Москвой – не то, что нужно Лондону.

Мэй напомнила, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, несет ответственность за международную стабильность. Но, по мнению политика, Россия не следует этому пути, и пока она его выберет, сторонники Великобритании "будут действовать вместе", чтобы защитить свои интересы и "международный порядок, от которого они зависят".

"Международную систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти "правила" Россия не примет", — написал Пушков в Twitter.

"Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ (запрещена в РФ – ред.) и терроризма в Европе, себя изжил. Атакой на Россию его не спасти", — добавил сенатор.