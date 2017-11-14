10:32 14 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Алексей Пушков

Пушков: порядок надо спасать не от России, а от адептов интервенций

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Новости
Получить короткую ссылку
11220

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая раскритиковала Россию

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что международную систему правил необходимо спасать не от России, а от адептов интервенций и государственных переворотов, сообщает РИА Новости.

Полиция и сотрудники скорой помощи на месте нападения террориста на прохожих, около площади Розенхаймера в южном немецком городе Мюнхене, 21 октября 2017 года
© AFP/ Christof STACHE
Не террористическая угроза: Европу уничтожает агрессия европейцев

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, жестко раскритиковала Россию, фактически начав свое выступление именно с этой темы, однако затем заявила, что нынешние отношения с Москвой – не то, что нужно Лондону.

Мэй напомнила, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, несет ответственность за международную стабильность. Но, по мнению политика, Россия не следует этому пути, и пока она его выберет, сторонники Великобритании "будут действовать вместе", чтобы защитить свои интересы и "международный порядок, от которого они зависят".

"Международную систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти "правила" Россия не примет", — написал Пушков в Twitter.

"Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ (запрещена в РФ – ред.) и терроризма в Европе, себя изжил. Атакой на Россию его не спасти", — добавил сенатор.

По теме

Сколько Великобритания заплатит за Brexit
Стало известно, когда Великобритания покинет Евросоюз
Что ждет молдаван в Великобритании после марта 2019 года
Теги:
комментарий, Алексей Пушков, Великобритания
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министерство образования и науки Латвии
    Успеть до 2018-го

    Минобрнауки Латвии до конца этого года подаст в Кабмин поправки к нормативным актам, связанные с переводом обучения в средней школе на латышский язык.

  • Литовский режиссер Шарунас Бартас, архивное фото
    И ты, Бартас?

    Муниципалитет Вильнюса лишил рабочей студии литовского режиссера Шарунаса Бартаса, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

  • Европейский квартал в Брюсселе
    Углубить и расширить

    Декларация о намерениях по углублению оборонного сотрудничества между государствами-членами Европейского Союза будет подписана в Брюсселе 13 ноября.

  • Государственные флаги России и Беларуси
    Визовое признание

    Что изменится для граждан третьих стран после подписания соглашения между Беларусью и Россией по взаимному признанию виз?

  • Служба государственной безопасности Грузии - СГБ
    Объединенная безопасность

    Служба государственной безопасности и Служба внешней разведки Грузии объединятся в рамках реорганизации правительственных ведомств страны.

  • Единый билет
    Бумажное дело

    Как отсутствие бумажных разрешений, необходимых для перевозки туристов из России в Абхазию, ставит крест на возможности использовать абхазские транспортные компании.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев, фото из архива
    За чистоту языка

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав комиссии, которая займется вопросами сохранения чистоты азербайджанского языка.

  • Посетители бара
    Алкогольная "удавка"

    Как на пути гармонизации рынков ЕАЭС может встать акциз на алкоголь, и почему Армении и Кыргызстану сложно договорится в этом вопросе с Россией.

  • Игрок ФК Кайрат Андрей Аршавин, архивное фото
    Плюс один

    Андрей Аршавин продлил контракт с алматинским футбольным клубом "Кайрат" еще на один год. Что заставило российского хавбека остаться в Казахстане?

  • Архивное фото депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Я ухожу!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов рассказал о причинах своего ухода с поста руководителя оппозиционной парламентской фракции.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Концентрированный террор

    Таджикистан озабочен концентрацией террористов и созданием лагерей по подготовке боевиков в северных провинциях Афганистана.

  • Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
    Конец работорговца

    В Узбекистане к длительным срокам лишения свободы приговорены граждане республики, наладившие канал отправки людей в трудовое рабство в Россию.

  • Встреча президентов России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова
    Встреча в верхах

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с официальным визитом в Москву, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

  • Министерство образования и науки Латвии
    Успеть до 2018-го

    Минобрнауки Латвии до конца этого года подаст в Кабмин поправки к нормативным актам, связанные с переводом обучения в средней школе на латышский язык.

  • Литовский режиссер Шарунас Бартас, архивное фото
    И ты, Бартас?

    Муниципалитет Вильнюса лишил рабочей студии литовского режиссера Шарунаса Бартаса, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл и рэппер Шон Дидди Комбс для календаря Pirelli 2018 года
Календарь Pirelli 2018 года: темнокожий вариант "Алисы в стране чудес"
массовый прыжок с моста
Массовый прыжок с моста в Бразилии
Как правильно оплатить патент в Москве
Важно знать: как правильно оплатить патент в Москве

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться