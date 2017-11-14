В Кишиневе коровы пасутся прямо на проезжей части близ аэропорта

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Замечательные фото из серии "В мире животных" опубликованы в молдавском сегменте соцсетей.

На снимках показаны коровы, которые мирно щиплют травку на разделительной полосе шоссе близ Кишиневского аэропорта.

Кому принадлежат эти парнокопытные, и где их пастух, неизвестно.

"Ужас, в жилгородке Аэропорт уже больше четырех часов пасутся коровы прямо на разделительной, под камерами, а беленький теленок ещё и по дороге ходит, хозяев не видно", — написала пользователь facebook, разместившая эти фотографии.