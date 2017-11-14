Смерть от болезней сердца – страшная статистика в Молдове и сравнение ее с показателями в Европе

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Первое место среди причин смертности в Молдове за последние 10 лет занимают кардиоваскулярные болезни, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе государственного университета медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников Дела сердечные: советы от доктора Лео Бокерия

Речь идет о 57,5% случаев от общего числа смертей по стране. Этот показатель в два раза выше, чем в среднем по Европе.

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В числе умерших от болезней, связанных с сердцем и сосудами, 25-26% — это люди работоспособного возраста.

Если в Германии на одного пациента, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, тратится 370 евро, а в среднем по Европе — 212 евро, то в Румынии это 27 евро, а в Молдове и того меньше, сообщают в пресс-службе медуниверситета.