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Смерть от болезней сердца – страшная статистика в Молдове

© Sputnik/ Шлей
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Смерть от болезней сердца – страшная статистика в Молдове и сравнение ее с показателями в Европе

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Первое место среди причин смертности в Молдове за последние 10 лет занимают кардиоваскулярные болезни, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе государственного университета медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану.

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Речь идет о 57,5% случаев от общего числа смертей по стране. Этот показатель в два раза выше, чем в среднем по Европе.

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В числе умерших от болезней, связанных с сердцем и сосудами, 25-26% — это люди работоспособного возраста.

Если в Германии на одного пациента, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, тратится 370 евро, а в среднем по Европе — 212 евро, то в Румынии это 27 евро, а в Молдове и того меньше, сообщают в пресс-службе медуниверситета.

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Теги:
сердечно-сосудистые заболевания, сердце, Молдова
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