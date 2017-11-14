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Писатель и сатирик Михаил Задорнов

Где же все-таки похоронят Михаила Задорнова: в Риге или в Юрмале

© Sputnik/ Максим Блинов
Новости
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Путин и Медведев сразу выразили родным и близким Михаила Задорнова свои искренние соболезнования, в то время как президент и премьер-министр Латвии даже не заметили самого факта смерти своего земляка

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. На действующем официальном сайте Михаила Задорнова еще в понедельник появилась запись, в которой читатели уведомлялись о месте и времени захоронения сатирика.

"Как обещали, сообщаем вам, что 15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом. Семья Задорновых".

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Казалось бы, все предельно ясно. Однако в сети по-прежнему немало весьма путаных сообщений.

"Последняя воля: Задорнов попросил похоронить его в Латвии рядом с родителями", — пишет Mixnews.lv. Там же отмечается, что "известный юморист скончался в четверг, 9 ноября".

При этом на официальном сайте сказано, что Михаил Николаевич умер в пятницу: "Дорогие друзья и поклонники Михаила! Сегодня, 10 ноября 2017 года, в 9:15 утра, не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно".

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Выступление Михаила Задорнова в Ялте в 1992 году. Архивные кадры
© Sputnik.
Выступление Михаила Задорнова в Ялте в 1992 году. Архивные кадры

Правда, даже после дополнительного сообщения о точном месте похорон в Юрмале СМИ упорно повторяют, что Михаил Задорнов будет "похоронен с родителями" (это один вариант) либо "в одной могиле с отцом" (это второй вариант).

Конечно, возникает вопрос: куда пропала мама? Кроме того, согласитесь, "рядом со своим отцом" (на что указывает семья Задорнова) это вовсе не "в одной могиле". Но самое главное, что многие указывают в качестве последнего места упокоения писателя-сатирика Лесное кладбище в Риге, где якобы похоронен его отец Николай Задорнов.

Тут свою лепту внесла вроде бы такая всезнающая "Википедия", в которой еще до недавнего времени отмечалось, что Николай Павлович Задорнов похоронен на Лесном кладбище. И только после смерти Михаила Задорнова ошибку оперативно исправили, указав, что "Николай Задорнов скончался 18 сентября 1992 года. Похоронен в Юрмале, на Яундубултском кладбище".

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Впрочем, на сайте Nekropole.info (на котором даются сведения обо всех умерших) местом захоронения Николая Задорнова по-прежнему значится Лесное кладбище. Более того, к этому же погосту уже успели "приписать" и Михаила Задорнова, хотя похороны назначены только на 15 ноября.

Как сказал Spuntik Латвия многолетний сценарист, соавтор и близкий друг Михаила Задорнова Гарри Польский: "Интернету вообще верить нельзя — столько чуши. Очень много испорченного телефона".

"Михаила Николаевича похоронят в Юрмале, в могиле отца. Это стопроцентно. Неразбериха возникла из-за того, что "Википедия" ошибочно написала, что отец Задорнова похоронен на Лесном кладбище, а не в Юрмале, в Дубулты. Они перепутали: это мать Задорнова похоронена на Лесном кладбище в Риге", — отметил Гарри Польский, который, по его словам, как раз сейчас занимается помощью в организации поминок и всего остального.

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Гарри Польский прокомментировал также сообщения насчет рижской библиотеки имени Николая Задорнова, которая была открыта в 2009 году. Якобы в своем последнем завещании писатель-сатирик попросил "не дать ей закрыться".

"В действительности эта библиотека еще с весны закрыта!" — посетовал Польский.

Отметим, что свою знаменитую библиотеку, которая появилась в центре латвийской столицы на самой красивой рижской улице Альберта, сам Михаил Николаевич в шутку называл "Задорновкой". Увы, теперь она оказалась на улице. Какой-либо помощи со стороны властей ждать не приходится. Если Путин и Медведев сразу выразили родным и близким Михаила Задорнова свои искренние соболезнования, то президент и премьер-министр Латвии даже не заметили самого факта смерти своего земляка.

Мы вас помним, Михаил Николаевич, и скорбим вместе с вашими родными и близкими!

Теги:
сатирик, прощание, похороны, Михаил Задорнов, Латвия, Россия
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