Эксперт: базы в Румынии и Польше нарушают противоракетный договор

БУХАРЕСТ, 15 ноя — Sputnik. После 30 лет США и НАТО возобновляют программу размещения в Европе оснащения, предназначенного для ракет средней и малой дальности. Более того, эти базу расположены в зоне, близкой к стратегическим пунктам России.

Например, база в румынским Девеселу — это комплекс противоракетной обороны "Иджис" для ракет наземного размещения, оснащенных радаром, механизмом отслеживания цели и управления ракетами, а также пусковой системой, составленной из вертикальных ячеек. А они, в свою очередь, способны запускать крылатые ракеты типа Томагавк. Командный центр связан с сетью американских военных спутников и со всеми американскими системами радаров.

Президент России Владимир Путин недавно говорил об угрозах со стороны Америки, связанных с якобы нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Путин затронул вопрос об американской базе в Румынии, где были размещены пусковые механизмы, которые можно использовать для ракет средней дальности.

"Наличие в Румынии пусковых механизмов, которые можно использовать не только для перехвата ракет, но и для систем Trident, — вот прямое нарушение", — заявил Путин журналистам.

Россия считает, что противоракетные системы, установленные в Румынии и Польше, представляют реальное попрание Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Этот документ был подписан США и СССР в 1987 году. Он предполагает снятие с вооружения в Европе баллистических ракет средней и малой дальности (расстояние полета от 500 до 5,5 тысячи километров) и крылатых ракет наземного размещения.

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"На базе этого договора США отозвали из Англии, Бельгии, Голландии, Италии и Германии и разобрали 846 ядерных ракет типа Першинг-1б, Першинг-2 и BGM-109G Томагавк", — заявил журналистам румынский военный аналитик, бывший военный пилот Валентин Василеску.

То же сделал и СССР с 1846 баллистическими ракетами ТР-1, ОТР-23 и Р-12, размещенными в Польше, Чехословакии, ГДР и Болгарии, а также с Р-14 с дальностью полета 3,7 тысячи километров и РСД-10 с дальностью полета 5,5 тысячи километров.

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"Для чего используется этот размещенный в Румынии американский противоракетный щит, когда всем понятно, какую угрозу несет для населения этой страны классический военный или ядерный удар со стороны России, который будет дан в качестве ответной реакции?", — считает Василеску.

"Даже глава генерального штаба румынской армии, армии в составе НАТО, не сможет никогда посетить командно-контрольный центр базы по просто причине — база в Девеселу принадлежит американцам, а не НАТО", — заметил эксперт.

США нарушили Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, так как разместили на востоке Европы базы, откуда можно запустить эти боеприпасы. В то же время Россия, взявшая на себя все международные обязательства Советского Союза, не нарушала этот договор.

Румыния же де-факто присоединилась к нарушению договора, предоставив территорию для американской базы. И это было решение политиков, которые никогда не спрашивают мнения народа.