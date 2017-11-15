Узнай место в Кишиневе по старой фотографии - новый "ребус" от Sputnik

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Снова Sputnik Молдова с помощью директора Агентства по инспектированию и реставрации памятников Иона Штефэницэ предлагает узнать очередной уголок старого Кишинева по фотографии.

На этом снимке мы даже не "купировали" подпись, так как этого здания уже давно не существует. Да и сама панорама претерпела существенные изменения.

Попробуйте узнать это место, улицы, а также чему принадлежат элементы в левой и правой частях фото и на заднем плане.

Свои версии пишите в комментариях под этой публикацией.