Мужчина, говорящий по-молдавски, найден в Португалии с амнезией - неравнодушные люди ищут тех, кто может знать нашего возможного соотечественника

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. В Португалии мужчина, говорящий по-молдавски, потерял память. Неравнодушные люди лично и через интернет ищут родственников этого человека.

Как следует из публикаций в соцсетях, пожилой мужчина был найден в португальском городе Вале-де-Аморейра округ Гуарда (зона Баррейро). Он ничего не помнит, и произносит несколько слов на языке, который очевидцы идентифицировали как молдавский.

© Facebook / Українці Португалії Мужчина, страдающий потерей памяти

Сейчас мужчина находится в больнице португальского города Альмада.

В комментариях под публикациями размещена информация о том, что человек, внешне очень похожий на мужчину на фотографии, пять лет назад изучал португальский язык. По утверждению женщины, рассказавшей об этом, тот мужчина был молдаванином, и звали его Геннадий.