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Сексотерапия: известно, какие болезни лечат занятия любовью

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Сексологи пришли к выводу, что регулярные и полноценные плотские утехи могут служить профилактикой ряда тяжелых недугов и инфекций

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Как ни странно, но врачи рекомендуют заниматься сексом не только для получения удовольствия, продления рода и сохранения нормальных репродуктивных функций организма. Оказывается, что занятия страстным интимом служат неплохой и действенной профилактикой против целого ряда недугов.

Речь не идет о профилактике болезней суставов, остеохондрозе и радикулите. Оказывается, предаваясь страсти в полной мере, партнеры могут избавиться от бессонницы, заболеваний сердечно-сосудистой системы, исцелиться от недержания, избавиться от стрессов и депрессии, навсегда забыть о мигренях, избежать рака молочной железы, предотвратить возникновение злокачественной опухоли предстательной железы, получить здоровую и блестящую кожу. Ну, обо всем по порядку.

Sex
CC BY 2.0 / Jean KOULEV / SEX in progress ... (active)
Секс на стороне: кто изменяет чаще - женщины или мужчины

Итак, начнем с самых тяжелых недугов. Предстательная железа, или как ее называют представители сильного пола "простата", нуждается в систематических "тренировках". Регулярный секс 2-3 раза в неделю и является тем защитным барьером, который не только предостережет от возникновения этого распространенного вида мужской онкологии, на также станет серьезным препятствием для возникновения хронического воспаления этой железы — простатита.

Что же касается женского организма, то при занятиях сексом и стимуляции партнером груди, вырабатывается гормон окситоцин, который становится главной преградой на пути образования рака.

Распространенная и старая, как мир, женская отговорка о том, что "сегодня болит голова, я не хочу и не в настроении", на самом деле — заблуждение. Медики говорят о том, что именно занятия любовью приводят к выработке эндорфинов и окситацина, которые являются просто панацеей от симптомов мигрени. Гормон удовольствия, вырабатывающийся во время и сразу после секса, успешно нивелирует головную боль и партнерша, отказывавшаяся от плотских утех понимает, как она была неправа, когда пыталась устоять перед соблазном и предварительными ласками любимого человека.

Как ни странно, но регулярные занятия любовью помогает даже при такой деликатной проблеме, как недержание. Дело в том, что секс постепенно укрепляет мышцы таза и позволяет со временем полностью избавиться от этой неприятности.

Сексуальная разрядка также приводит к полному расслаблению организма, полностью нивелирует напряжение, накопленное во время рабочего дня. Поэтому медики рекомендует женщинам, муж которых злой пришел с работы, не только вкусно накормить его ужином, но и побаловать интимным "десертом".

Казалось бы, такую серьезную психологическую проблему, как депрессия, тоже можно вылечить регулярными соитиями. В процессе занятий любовью у партнера, сомневавшегося в своих силах, поднимается самооценка, возникает чувство уверенности в собственных силах, восстанавливается позитивное мышление на перспективу.

Даже грипп и ОРВИ можно предотвратить, регулярно предаваясь интиму. Дело в том, что во время полового акта у обоих партнеров вырабатываются антитела к инфекциям, укрепляется иммунитет. Поэтому те, кто зимой едят лук и чеснок, заранее отвращая от себя потенциальных партнерш, глубоко заблуждаются. Разок-другой сексуальной разрядки станет гораздо эффективней, сем порция фитонцидов, которые могут заранее лишить человека удовольствия и стать надежной профилактикой простудных заболеваний. 

Теги:
онкология, простатит, грудь, депрессия, остеохондроз, Профилактика раковых заболеваний, профилактика, заболевания, клубничка, интимная связь, интимная жизнь, секс, Кишинев, Молдова
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