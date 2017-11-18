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Онколог: диагноз "рак" – не повод привыкать к земле

© Fotolia/ Stephan Morrosch
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Рак — болезнь сложная, но в отличие от инфаркта, она не убивает человека за два часа, говорит врач-онколог из Москвы Александр Кочатков

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Все вокруг кажется безнадежным, когда исчезает вера в себя, а ее место в сознании человека прочно занимает коварное отчаяние. Примерно так случается с людьми, которым был поставлен диагноз "рак".

Однако, если одни складывают и руки и сдаются "без боя", то другие решают не отчаиваться и вступить в длительную и бескомпромиссную войну с недугом и, приложив максимум усилий, как правило, одерживают верх над коварным врагом.

Doctor
© Photo: Pixabay
Онколог: в 90 процентах случаев рак можно победить в Молдове

Современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний позволяют обнаружить и вылечить рак на ранних стадиях, но многое зависит и от отношения пациента к выявленной проблеме. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал врач-онколог из Москвы, доктор медицинских наук Александр Кочатков.

"С онкологией отчасти проще. Это благородный и сильный соперник. По мне, инфаркт и инсульт гораздо страшнее. Человек вечером ложится спасть с планами на жизнь, а утром не может пошевелить ни рукой, ни ногой. В этом смысле онкологическое заболевание — это знак, что не стоит откладывать важные дела на потом. При этом еще очень важно отношение самого пациента к этой проблеме", — отметил врач.

По словам специалиста, многие пациенты, узнав о серьезных проблемах со здоровьем, образно выражаясь, поступают по примеру тех же страусов — "зарывают голову в песок" вместо того, чтобы обследоваться и пройти лечение. К тому же современная наука близка к тому, чтобы победить многие болезни, которые ранее считались неизлечимыми, вплоть до исправления генетического кода.

"Мы, врачи-онкологи, конечно можем оказать своевременную и квалифицированную помощь пациенту. Однако многое зависит и от самого больного, от его отношения к настигшему недугу. Главное, не стоит отчаиваться, начинать принимать грязевые ванны и, что называется, "привыкать к земле", — заявил Кочатков.

По словам специалиста, сейчас на вооружении у онкологов есть целый спектр методик лечения злокачественных опухолей. Если раньше пациента от онкологии лечили общепринятыми методами, то сейчас каждый случай рассматривается отдельно, а терапия назначается персонифицировано, с учетом нюансов работы всех систем организма человека, что делает прогноз полного исцеления от тяжелого недуга более оптимистичным. 

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© Sputnik/ Руслан Кривобок
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Согласно устоявшейся статистике последних лет, представляемой Институтом онкологии республики, ежегодно в Молдове от рака умирает более 6 тысяч человек. Самым распространенным видом онкологии в Молдове является рак толстой кишки. На втором месте находится рак груди, на третьем — окнопатологии легких, а замыкает печальную "четверку лидеров" рак кожи.

Однако по информации ряда онкологов, выступавших в прямом эфире студии Sputnik Молдова, в 90 процентов случаев онкопатологии успешно поддаются лечению и здесь, в Кишиневе, без необходимости дорогостоящих поездок в зарубежные клиники. Главное, говорят врачи, ни в коем случае не отчаиваться.   

Теги:
онкозаболевания, успех, онкология, лечение, здоровье, врачи, рак, смерть, приговор, прогноз, Александр Кочетков, Молдова, Кишинев
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