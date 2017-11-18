Он сказал “прощай”: солист группы Carla's Dreams тайно развелся

Супруги хотели развестись еще в 2013 году, однако сейчас расставание стало уже свершившимся фактом

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Румынская пресса пишет о том, что солист группы Carla's Dreams развелся со своей женой, Нелей Мотрикалэ, поле семи лет совместной жизни. Личность артиста была раскрыта российскими журналистами, согласно данным которых, солистом прославленной группы является Андрей Цэруш.

По данным одного из румынских интернет-порталов, развод прошел в обстановке, близкой к секретной, в одном из судов Кишинева. Супруги, у которых есть один ребенок, даже не явились на процесс, прислав вместо себя адвокатов.

В румынской прессе уточняется, что жена Андрея Цэруша подала заявление о разводе еще в 2013 году, забрав его несколькими неделями позже. И вот, кажется, она решила вернуться к своему шагу четырехлетней давности. При этом ребенок останется на попечении матери. Румынские журналисты уточняют, что солист группы Carla's Dreams женился в 2010 году.