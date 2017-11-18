Умер известный актер из “Трех мушкетеров”

Робер Ирш, сыгравший роль Планше в экранизации романа Александра Дюма, скончался в возрасте 92 лет

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Французский актер театра и кино Робер Ирш скончался 17 ноября в Париже на 93-м году жизни. Отмечается, что за два дня до смерти артиста экстренно госпитализировали.

Поль Робер Ирш родился в 1925 году. В конце 1940-х он окончил драматическое отделение Национальной консерватории в Париже. Ирш сыграл десятки ролей в кино и театре, где продолжал выступать практически до конца жизни.

Среди наиболее известных фильмов с его участием: "Собор Парижской Богоматери", "Асы", "Лечение шоком" и "Мой мужчина". Наибольшую популярность артисту принесла роль Планше в фильме "Три мушкетера" 1959 года.

Ирш был удостоен четырех наград "Мольер", а также стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".