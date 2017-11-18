Кишинев и Тирасполь открыли мост: два берега Днестра становятся ближе

Павел Филип и Вадим Красносельский открыли мост на автомагистрали, ведущей из Кишинева в Одессу

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип и лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в субботу открыли мост через Днестр на трассе, соединяющей Кишинев и Одессу.

Мост между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег) был взорван во время вооруженного конфликта в 1992 году. В начале 2000-х годов мост был восстановлен, но автомобильное движение по нему так и не возобновилось.

По словам Филипа, открытие моста представляет еще один этап реализации цели правительства по устранению всех барьеров на пути свободного передвижения граждан, товаров и услуг между двумя берегами Днестра.

"Это символическое событие, и я приветствую данный прагматичный подход. Этот мост — шаг вперед в устранении транспортных барьеров", — подчеркнул премьер, добавив, что рассчитывает, что за этим последуют и другие результаты.

Он также отметил, что обеспечение функционирования моста важно не только с точки зрения перспективы расширения транзитного и экономического потенциала региона, но и развития инфраструктуры, коммерческого и частного автомобильного транспорта.

По словам Вадима Красносельского, открытие моста — "хороший стимул для решения и иных вопросов".

"Этот мост открывает движение вперед, потому что вопросов много, от которых зависит жизнь простых людей. Это и номерные знаки, дипломы, железная дорога, вопросы коммуникации", — отметил Красносельский.

В свою очередь, премьер-министр Павел Филип выразил надежду, что новый раунд переговоров в формате "5+2", который состоится 27-28 ноября в Вене, поспособствует выявлению жизнеспособных решений для приднестровского вопроса и особого правового статуса региона на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.