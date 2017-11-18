Умер человек-легенда мировой рок-музыки

Основатель легендарной рок-группы AC/DC Малькольм Янг сконался в возрасте 64 лет

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Сообщение о кончине австралийского музыканта было опубликовано на официальной странице группы AC/DC в Facebook.

"Малькольм вместе с Ангусом основал группу AC/DC. Малькольм был ярким музыкантом, сочетавшим в себе таланты композитора, гитариста, исполнителя и продюсера. Его отношение к музыке вдохновляло многих", — говорится в заявлении группы.

Today it is with deep heartfelt sadness that AC/DC has to announce the passing of Malcolm Young. Malcolm, along with… Posted by AC/DC on 18 Noiembrie 2017

Авторы печального сообщения также отметили, что Малькольм был автором целого спектра хитов прославленной австралийской рок-группы, "был перфекционистом и незаменимым человеком".

Малькольм Янг и его младший брат Ангус создали группу AC/DC в 1973 году. Сам Малькольм был вынужден прервать концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.