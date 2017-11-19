Посол России поздравил старообрядческого епископа Молдовы с 75-летием

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин поздравил с 75-летием епископа Кишиневского и всея Молдовы Русской православной старообрядческой церкви Евмения.

© Sputnik/ Николай Костыркин Митрополит старообрядческой церкви Корнилий прилетел в Кишинев

Встреча состоялась в Кишиневе, в храме Покрова Пресвятой Богородицы (Мазаракиевский храм) при участии митрополита Московского и всея Руси, предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви Корнилия, который прилетел в столицу Молдовы специально для того, чтобы поздравить Евмения с днем рождения.

Митрополит провел во храме службу и прочитал проповедь на основе одного из эпизодов Евангелия, описывающего воскрешение Иисусом Христом дочери начальника синагоги Иаира. Корнилий также поблагодарил Евмения за его труды во благо Церкви и ради укрепления взаимоотношений между старообрядцами Молдовы и государством.

"В следующем году владыка Евмений будет отмечать 50 лет с начала своего служения. Хорошо, что он — здесь, на молдавской земле. Духовные связи Молдовы и России нерушимы", — отметил Корнилий.

Сам же виновник торжества пожелал митрополиту Корнилию крепкого здоровья и сил ради "укрепления нашего старообрядческого круга на долгие годы".

"Сегодня я вспоминаю всю свою жизнь, полную и радостных моментов, и трудных испытаний", — сказал Евмений, который возглавляет старообрядческую епархию Молдовы уже 12 лет.

Обращаясь к юбиляру, Фарит Мухаметшин подчеркнул, что жизнь Евмения — это пример благородного служения Церкви и людям.

© Sputnik/ Николай Костыркин Митрополит Православной старообрядческой церкви Корнилий и епископ Кишиневский и всея Молдовы старообрядческой церкви Евмений в Мазаракиевском храме

"При вашем активном участии продолжаются тесные контакты государства и Церкви. Надеемся и на дальнейшее укрепление сотрудничества между Посольством России в Молдове и старообрядцами этой страны", — отметил Мухаметшин.

Он сообщил корреспонденту Sputnik о том, что посольство помогает старообрядческой епископии Молдовы с ремонтом храма, оснащением будущего Музея старообрядчества, а также литературой.