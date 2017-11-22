Из интервью Хворостовского: моя жизнь – удачное стечение обстоятельств

В одном из своих интервью ушедший из жизни маэстро рассказал о своей жизни и хороших людях, встречавшихся на его пути

© Sputnik/ Владимир Астапкович Харизматичный Дмитрий Хворостовский: каким мы его запомним 15

22 ноября не стало прославленного баритона, Народного артиста Российской Федерации Дмитрия Хворостовского. Оперный певец скончался в Лондоне на 56-ом году жизни от онкологии.

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Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, (США), Парижская опера (Франция), Баварская государственная опера (Мюнхен, Германия), Ла Скала (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия), Зальцбургский фестиваль (Австрия).

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Снискав мировую славу, баритон всегда был объектом пристального внимания СМИ. В одном из своих интервью радио "Голос России"Дмитрий Хворостовский рассказал о своей жизни и о людях, встречавшихся на его пути.