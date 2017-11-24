В кого из своих убийц была влюблена Кристина Пархоменко, рассказали участницы ток-шоу на молдавском телевидении

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Кристина Пархоменко, погибшая год назад в Страшенах, была влюблена в одного из осужденных за убийство — об этом в эфире одной из передач на молдавском телевидении заявила подруга и одноклассница Кристину — Татьяна.

"Они встречались после уроков. Кажется, мама Кристины не знала об этих отношениях", — рассказала Татьяна.

Эту информацию в ходе той же передачи подтвердила директор лицея имени Михая Витязула в Страшенах, где училась Кристина, — Людмила Кубе. По ее словам, 15-летний Еуджен Загоржевски, о котором идет речь, учился в том же лицее до шестого класса.

Мама Кристины, Лучия Пархоменко, рассказала в ходе этого ток-шоу о том, что ее семье продолжают угрожать. Она заявила, что на могиле Кристины однажды была обнаружена надпись о том, что Руслана, сестра погибшей "будет следующей".

По делу о совершении убийства Кристины Пархоменко проходили четверо подростков — 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней после того, как было найдено тело девочки. Их сразу поместили в следственный изолятор. Еще один, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за совершенное преступление, отделался штрафом. Самый старший из них сбежал и был объявлен в розыск. Его задержали на границе с Венгрией.

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В апреле им вынесли приговор — по 6 лет и 8 месяцев. Однако Апелляционная палата добавила еще два года лишения свободы самому старшему убийце страшенской школьницы 17-летнему Виталию Влад, и год — его сообщнику Анатолию Гулько.

Новые сроки они получили за хулиганство: в суде они демонстрировали неуважение к родителям убитой, а также представителям правопорядка. К тому же, они проходили и по другому делу — жестокому избиению таксиста, — в котором также была поставлена точка правоохранителями.

Когда подростки выйдут из тюрьмы, самому старшему будет 25 лет, младшему — 23 года.