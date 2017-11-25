Коллапс в Кишиневе - что происходит в столице в эти дни: ситуацию комментирует профильный чиновник

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. До 100 тысяч единиц транспорта способна вместить проезжая часть Кишинева — все улицы и проспекты. Но примерно в три раза больше этого числа машин ежедневно циркулируют по дорожным артериям столицы.

Проблема перегруженности дорог транспортными средствами до сих пор не получила достойного решения.

Дорожный коллапс: в Кишиневе появится новый круговой перекресток >>>

Замглавы столичного управления транспорта Виталие Бутучел уверен, что этот вопрос можно решить только с помощью полиции и муниципального управления архитектуры.

"С каждым годом ситуация усугубляется. Вместе с полицией мы предпринимаем определенные попытки — ввели зеленую стрелку на перекрестках, увеличили количество зон кругового движения", — отметил Бутучел.

По его словам, в Кишиневе вот уже 20 лет не прокладываются новые дороги, объездные шоссе, по которым транспорт мог бы направляться из одного сектора в другой в обход центра города.

"Улицы Кишинева рассчитаны на 90 тысяч единиц транспорта, сегодня таковых в среднем — 300. И, боюсь, в корне ситуация не поменяется еще долго", — сообщил Бутучел.

И.о. мэра Кишинева Силвия Раду также настаивает на скорейшем решении загруженности столичных дорог. Она призвала руководителей городских служб представить в ближайшее время проекты конкретных решений проблемы.