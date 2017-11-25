"О Кишиневе я вздохнул..." - сравните 1972-й с 2017-м, а поможет в этом интересный видеосюжет советского периода

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Иногда просто необходимо обратиться к свидетельствам прошлого, чтобы понять, насколько хорошо мы с вами живем сегодня.

© Sputnik/ Александр Макаров Гимн Кишинева и София Ротару - видео советского периода

Такую возможность жителям Молдовы дают видеорепортажи прошлых лет. Вот, например, есть в интернете видеосюжет 1972 года, снятый в Кишиневе и о Кишиневе.

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Приятно хотя бы на "древней" видеозаписи увидеть, насколько красивым и чистым сравнительно недавно был наш город, когда строительство велось по заранее утвержденному плану, а коммунальщикам платили достаточно, чтобы они в немалом количестве приводили тротуары в порядок. Насколько улыбчивыми были тогда жители Кишинева, которых украдкой запечатлел видео-оператор.

Рассказывается в этом сюжете и о городской промышленности. А здесь не остается ничего, кроме как сокрушаться тому, что было потеряно за последние 26 лет…