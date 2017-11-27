Что дал и не дал Молдове саммит "Восточного партнерства"

Что дал и не дал Молдове состоявшийся недавно саммит "Восточного партнерства", прокомментировал политолог Корнелиу Чуря

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Молдова не ставила больших задач касательно состоявшегося саммита "Восточного партнерства", заявил в ходе пресс-конференции в Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

В Брюсселе состоялся Пятый саммит "Восточного партнерства", в котором принял участие премьер-министр Молдовы Павел Филип.

"В целом наше правительство, думаю, довольно итогами саммита, так как на нем было обещано, что Молдова получит запланированную финансовую помощь до конца текущего года", — отметил Чуря.

По его словам, с самого начала Кишинев хотел, чтобы в финальной декларации саммита присутствовало утверждение о том, что Молдова имеет шанс на европейскую перспективу, но этого не произошло.

"На последней "стометровке" Кишинев как-то не отстаивал это свое намерение слишком уж рьяно. Главной задачей было получение денег и неполучение критики со стороны Брюсселя", — отметил Чуря.

Он заметил, что евроструктуры также рекомендуют Молдове отказаться от перехода на смешанную избирательную систему, и, будут ли выполнены эти рекомендации, покажет следующий год.