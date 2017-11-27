Открытие моста у Гура Быкулуй - что заявили в ОБСЕ

Представители ОБСЕ прокомментировали возобновление транспортного движения по мосту через Днестр у сел Гура Быкулуй и Бычок

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Местные сообщества и предприятия по обе стороны Днестра и во всем регионе получат выгоду от соглашений по нескольким социально-экономическим вопросам, достигнутым сторонами в процессе приднестровского урегулирования, отметили действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Как сообщили в пресс-службе Миссии ОБСЕ в Молдове, в ходе своего визита в Кишинев и Тирасполь в начале этого года Курц подчеркивал важность процесса приднестровского урегулирования в качестве приоритета для председательства Австрии в ОБСЕ и призвал стороны продемонстрировать приверженность процессу и работать для достижения результатов.

"После открытия моста через Днестр в районе села Гура Быкулуй мы видим значительный прогресс в переговорах впервые более чем за десятилетие. Мы приветствуем это конструктивное взаимодействие и считаем, что другие экономические и социальные вопросы, которые обсуждались на протяжении многих лет, могут быть решены в сжатые сроки ", — сказал Курц.

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Он подчеркнул, что существуют широкие политические и экономические выгоды от последних событий для Молдовы и региона Черного моря в целом.

Томас Гремингер, в свою очередь, подчеркнул, что "прогресс, достигнутый недавно, обеспечивает динамику и позитивный импульс для ОБСЕ в целом".

"Наряду с позитивными изменениями для местного населения достигнутый прогресс имеет большое значение для всего региона ОБСЕ. Позитивные изменения, отражающие прогресс в Молдове, благоприятны для ОБСЕ и всех ее государств-участников", — сказал Гремингер.

Оба чиновника призвали к скорейшей реализации социально-экономических вопросов, по которым были достигнуты соглашения. Они отметили, что усилия ОБСЕ и воля политического руководства, политических представителей, а также скоординированные коллективные усилия международных партнеров формата 5+2 дали ощутимые результаты.

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В 2016 году при председательстве Германии в ОБСЕ и с помощью посредников и наблюдателей, процесс приднестровского урегулирования в формате 5+2 был возобновлен после двухлетнего перерыва.