За сколько покупали и продавали Кишинев во времена правления Штефана Великого и Петра Хромого, рассказал специалист по памятникам архитектуры Ион Штефэницэ

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik, Николай Костыркин. Интересный факт об истории столицы Молдовы представил на всеобщее обозрение муниципальный советник, директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штенфэницэ.

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На своей странице в соцсети facebook он написал следующее:

"Во второй половине XV века село (Кишинэу — ред.) принадлежало боярину Влайку, дяде Штефана Великого, знаменитому пыркэлабу (коменданту — ред.) Четатя Албэ, Хотина и Оргеева. Грамотой от 1466 года Штефан утверждает покупку селения "Кишинэу у колодца Албишоара" "честным боярином Влайкулом", который купил его "у Тоадера, сына Фёдора и его брата… Федорела ровно за 120 татарских золотых".

Через 110 лет правнучка Влайку, Васутка, продала Кишинев бывшему ясскому уряднику Дрэгушу, что отображено в грамоте господаря Петра Хромого (Петре Шкёпул) от 25 апреля 1576 года. В грамоте значится, что Васутка, дочь Марики, внучка Еремии, который был вистерником, правнучка Влайко, добровольно, никем не принуждаемая, продала свою вотчину и наследство — село Кишинэу на реке Быку в цинуте Лэпушна с мельницами на реке Быку, принадлежавшими ее предку Влайку во времена Штефана Водэ Старого. Стоило все это в то время уже 500 татарских золотых".

Видимо, инфляция не щадила никого и во времена предков. В любом случае, всегда интересно узнавать, как оценивалось то место, где ты сегодня живешь. А ведь в ту эпоху села продавали вместе с его жителями и всей, как сейчас сказали бы, инфраструктурой. Или такое происходило не только тогда, но по факту имеет место быть и наше время?