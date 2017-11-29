История выставки, посвященной Сталинградской битве, продолжается

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. В Российском центре науки и культуры завершилась выставка боевых наград, фотографий и документов "Бессмертный Сталинград", приуроченная к 75-й годовщине контрнаступления советских войск в Сталинградской битве, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Экспозиция была представлена в выставочном зале РЦНК. Ее посетило более 600 человек, прежде всего молодёжь школьного возраста из учебных заведений города Кишинёва — лицеев имени Милеску-Спэтару, Рахманинова, Пушкина, Дмитрия Кантемира и других. В ходе экскурсий по экспозиции, которые проводили ветеран правоохранительных органов полковник Вячеслав Самардак и я, юные гости задавали порою очень серьёзные "недетские" вопросы о Сталинградской битве, о мужестве и героизме советских воинов, о том, как удалось отстоять город на Волге в жестокой схватке", — рассказал Петрович.

По его словам, приходя на выставку, дети исполняли стихотворения и песни о Великой Отечественной войне, выражая своё уважительное и искреннее отношение к событиям огненных военных лет.

"Выставка "Бессмертный Сталинград" продолжит свою работу на протяжении последующих двух месяцев в выездном формате в учебных заведениях не только Кишинёва, но и в регионах нашей страны в рамках плана мероприятий комитета "Победа", приуроченных к 75-й годовщине победы Красной армии в Сталинградской битве", — сказал Петрович.