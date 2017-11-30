Трудоустройство инвалидов в Молдове - миф или реальность

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Закон, который вот уже несколько лет обязывает работодателей Молдовы трудоустраивать людей с инвалидностью, подчас работает только на бумаге, заявила в ходе видеомоста Кишинев — Тбилиси на тему: "Инклюзия людей с ограниченными возможностями" представитель Агентства занятости населения Кишинева Галина Грибинча.

"Работодатели не хотят трудоустраивать лиц с ограниченными возможностями. Нам, сотрудникам Агентства занятости даже приходится их уговаривать пойти на этот шаг. Какие приходится нам прилагать при этом усилия, — не передать", — отметила Грибинча.

По ее словам, немногим более 150 человек с инвалидностью обратилось в этом году в Агентство за помощью в устройстве на работу, и лишь 70 из них трудоустроены.

"Агентство дает возможность бесплатного обучения, если у человека нет специальности или он по каким-то причинам не может трудиться по прежней специальности", — сказала Грибинча.

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Она добавила, что при начале работы с кандидатом на трудоустройство сотрудники Агентства, проведя небольшое собеседование, составляют план и возможный перечень профилей работы и только потом ищут подходящих работодателей.

Председатель Союза организаций инвалидов Республики Молдова Виталий Ковалев сообщил, что точная статистика лиц с инвалидностью, ищущих работу, отсутствует, поэтому полной картина этой проблемы у профильных органов и НПО нет.