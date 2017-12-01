Зимняя олимпиада близко: что будет с российскими спортсменами, допустят ли их на олимпиаду, и влияет ли политика на эту ситуацию

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Российских спортсменов могут не допустить к участию в Зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее.

© Sputnik/ Алексей Никольский Министр спорта РФ: каждая национальная сборная имеет право на участие в Олимпиаде

Исполком Международного олимпийского комитета объявить решение оп этому вопросу пятого декабря.

Президент Национального олимпийского и спортивного комитета Николай Журавский заявил в беседе с корреспондентом Sputnik, что эта неприятная ситуация имеет политическую подоплеку. По мнению собеседника, в спорте сегодня слишком много политики.

"Все это заходит слишком далеко. Спортсмены не должны страдать из-за этого", — сказал Журавский.

На днях российский школьник решил поддержать российских спортсменов, которых не пускают на участие в Олимпиаду. Он снял видео и выложил это в сети. Ролик набрал популярность, а вместе с ним и хештег #noRUSSIAnoGAMES в поддержку российских спортсменов.