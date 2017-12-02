Молдавские дайверы в тропиках

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Недавно из очередного путешествия вернулись молдавские искатели приключений, которые исследовали подводный мир Индонезии и Папуа Новой Гвинеи.

Организованный дайвинг в Молдове зародился в 2000 году, когда Валерий Легейда вместе с единомышленниками, открыл федерацию, посвященную этому виду деятельности. С помощью профессиональных инструкторов, в федерацию попадало все больше новых дайверов-любителей. Сегодня в Молдове более 300 дайверов, 100 из которых, ныряют очень активно, и стараются выезжать на погружения более двух раз в год. Члены клуба стремятся больше общаться, не только на выездах, но и собираться в Кишиневе. На таких собраниях всегда шумно, обсуждаются новые планы, покоренные глубины и невиданные морские твари.

В наше непростое время все-таки сохранились для нас всех особые коридоры счастья. И, главное, это не машины, деньги, банковские вклады, а трудности и радости тех, кто любит природу, людей и стремится увидеть новые картины окружающего мира. Об увлекательном путешествии рассказывает президент федерации дайвинга Молдовы Сергей Легейда.

- Сергей, что толкает людей заниматься дайвингом?

– Люди приходят в дайвинг с одной целью – получать удовольствие. А удовольствие у каждого свое. Кто-то обожает погружаться на затонувшие корабли и заниматься подводной археологией, кого-то невозможно вытащить из пещер и сенотов, большинство обожает наблюдать за крупными животными и рыбами, такими как акулы, скаты и киты, кто-то погружается в макромир и часами рассматривает причудливых микроскопических моллюсков, рачков и морских коньков, и абсолютно все с удовольствием ныряют на безумно красивые коралловые рифы со множеством рыбок, черепах и других животных. Чудо жизни, сотворенное для нас Богом, покоряет всех тех, для кого нет ничего интереснее, чем стяжательство и противостояние друг другу.

- Дорого ли стоит экипировка дайвинга?

– Оборудование для дайвинга состоит из множества элементов. Стоимость комплекта начинается от 1300 евро. Но не обязательно все покупать сразу. Оборудование всегда можно взять в аренду, а часть бюджета потратить на очередную дайверскую поездку.

Хорошо, когда прекрасное может быть для всех, а не только для избранных.

- Пожалуйста, расскажите о последнем путешествии молдавских дайверов в Индонезию и Папуа Новую Гвинею. У нас мало что известно об этих странах.

– В начале ноября мы оказались в Западном Папуа, и оттуда начали наше дайвинг сафари по морю Серам, а именно месту под названием Четыре Короля. Это одно из самых дальних наших путешествий. Команда из 14 дайверов, в течение недели преодолела на специальной яхте около 500 морских миль, совершая по 4 погружения ежедневно в разных точках этой зоны. Местный коралловый риф считается одним из самых красивых в мире. На нем обитают уникальные животные, которых невозможно встретить нигде больше. Можно увидеть и крупных животных таких как, манты, большие черепахи и разнообразные акулы. При этом температура воды на любой глубине составляет 30 градусов, так что можно нырять совсем без костюма. Но особенно всем запомнились сильнейшие подводные течения, которые усложняют погружения, но если вы знаете как их обуздать, то сэкономят вам силы, и покажут гораздо больше чем вы сможете проплыть на ластах. Сами острова Четырех Королей сказочно красивы и сильно напоминают декорации к фантастическим фильмам.

© Photo: Сергей Легейда Индонезия и Папуа-Новая Гвинея

Рискните и вы, наши читатели, дабы увидеть природу, её красоту, живое присутствие в нашей жизни.

- Находили ли вы сокровища затонувших кораблей?

– Вопросы про сокровища прозаичнее, чем ожидаются. Любительский дайвинг в целях безопасности осуществляется в хорошо изученных местах, а поисками сокровищ занимаются отдельные дорогостоящие экспедиции. Большинство стран в рамках закона охраняют артефакты на затонувших кораблях, доступных для дайверов. Поэтому, даже на таком популярном трэке, как египетский Тистлегорм, рассматривая лежащие в трюмах снаряды, винтовки и кирзовые сапоги, можно почувствовать себя археологом. Дерзайте романтики и ведите за собой смелых.

- Сталкивались ли вы с чем-то неизведанным, видели ли вы неизвестных морских существ?

– Океан не так уж хорошо изучен. А изобилие морских существ на одном небольшом рифе исчисляется десятками тысяч. Я не исключаю что мы наталкивались на неизведанных существ, но, чтобы понять это, нужно быть морским биологом, потому что сложно запомнить даже всех самых распространенных обитателей подводного мира.

- Какие тайны морей и океанов волнуют лично вас?

– Я фанат акул. Чем они больше, и больше их количество, тем интереснее. Одним из самых любимых воспоминаний считаю наблюдение многотысячной миграции акул-молотов на Галапагосских островах. Еще я, как и любой другой дайвер, не могу стоять перед подводной встречей с дельфинами и морскими котиками.

- В какой части света подводный мир, с вашей точки зрения, самый интересный?

– Наиболее интересным считаю треугольник между Галапагосскими островами, островом Кокос и островом Мальпело в Тихом океане.

© Photo: Сергей Легейда Подводный мир Индонезии и Папуа Новой Гвинеи

- Днестр – одна из древнейших рек мира. Возможны ли открытия в ней?

– В Днестре лежит много артефактов Второй Мировой войны. Есть даже танк. В районе села Старая Ушица, на дне, стоит целая деревня затопленная в 1981 году. К сожалению дно покрыто толстым слоем ила, поэтому найти более древние артефакты, практически, невозможно.

— Какие маршруты запланированы и как стать участником, организуемых вами, увлекательных путешествий?

– Сейчас мы как раз занимаемся планированием. Самые крутые путешествия приходится бронировать за два года до вылета. В следующем году хотим посетить Судан, а на 2019 год планируем Колумбию. Помимо дальних поездок, стараемся как можно чаще вылетать на Красное море. В Египте мы принимаем экзамены у новоиспеченных дайверов, а они набираются опыта чтобы присоединяться к более сложным экспедициям. Чтобы стать дайвером, нужно пройти начальный курс, который длится всего 14 часов, по окончании его вы получите международный сертификат. А дальше можно открывать подводные горизонты, начиная с простых дайвов в Египте, путешествовать в более отдаленные и интересные места.